Moldova, 'Transdinyester' meselesinin çözümünde uluslararası toplumdan destek bekliyor - Haberler
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Moldova, "Transdinyester" meselesinin çözümünde uluslararası toplumdan destek bekliyor

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Moldova,

NEW Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, "Transdinyester" meselesinin çözümünde uluslararası toplumdan destek beklediklerini söyledi.

NEW Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, "Transdinyester" meselesinin çözümünde uluslararası toplumdan destek beklediklerini söyledi.

Sandu, New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyanın birçok yerinde güvenlik alanında krizlerin yaşandığına dikkati çeken Sandu, "Karadeniz bölgesinde güvenlikle ilgili durumun kötüleşmesinden ciddi şekilde endişeliyiz." dedi.

Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine değinen Sandu, Rus askeri güçlerinin bu bölgede bulunduğunu anımsattı.

Ülkesinin "tarafsız" olduğunu vurgulayan Sandu, şunları kaydetti:

"Rus Silahlı Kuvvetlerinin tamamen ve koşulsuz olarak bölgeden çıkarılması konusundaki pozisyonumuz değişmedi. Bu, Kobasna'da bulunan cephanedeki silahların çıkarılması veya imha edilmesi için de geçerli. Bu cephane, tüm bölgenin güvenliği ve çevresi için tehdit oluşturuyor. Bu bağlamda, uluslararası toplumdan destek bekliyoruz."

Öte yandan, Sandu, Transdinyester meselesinin barışçıl ve siyasi yollarla çözülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

İklim değişikliği sorunu

İklim değişikliği sorununa da işaret eden Sandu, "İklim değişikliği, Moldova için birkaç yılda bir tekrarlanan şiddetli kuraklık ile mahsulleri yok eden ve insanları geçim kaynaklarından mahrum bırakan seller anlamına geliyor." diye konuştu.

Sandu, bu nedenle, orman alanlarının genişletilmesi, "yeşil" ekonomiye geçilmesi, su ve toprak kaynaklarının korunması gerektiğini belirtti.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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