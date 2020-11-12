Moldova - Rusya ne zaman saat kaçta? Macaristan - İzlanda hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi?
12.11.2020 11:18 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:23
Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Moldova - Rusya hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Moldova - Rusya hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi? Moldova - Rusya ne zaman, saat kaçta?
Takımların seviyelerini görmeleri açısından önem taşıyan maçta Macaristan - İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, Moldova - Rusya ne zaman, saat kaçta? Moldova - Rusya hangi kanalda, hakemi kim? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
MOLDOVA - RUSYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Moldova - Rusya, Hazırlık Maçı maçı 12 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 20:00
MOLDOVA - RUSYA HANGİ KANALDA?
Moldova - Rusya, Hazırlık Maçı maçı S Sport Plus, S Sport, kanalından yayınlanacak.