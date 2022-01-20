Moldova Parlamentosu ülkedeki doğal gaz krizi nedeniyle olağanüstü hal kararı aldı - Haberler Ekonomi
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Moldova Parlamentosu ülkedeki doğal gaz krizi nedeniyle olağanüstü hal kararı aldı

Moldova Parlamentosu ülkedeki doğal gaz krizi nedeniyle olağanüstü hal kararı aldı
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Moldova Parlamentosu, ülkedeki doğal gaz krizi nedeniyle bugünden itibariyle 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Moldova Parlamentosu, ülkedeki doğal gaz krizi nedeniyle bugünden itibariyle 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Moldova hükümetinin önerisi üzerine parlamento genel kurulunda, 101 milletvekilinden 58'inin oyu ile ülkede bugünden itibaren 60 günlük olağanüstü hal ilan edilmesi kararı alındı.

Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazprom'dan alınan doğal gaz fiyatının geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 44 arttığını ve yürürlükteki sözleşmenin müzakere edilmesi gerektiğini söylemişti.

Gazprom ise yaptığı yazılı açıklamada, sözleşme koşullarında herhangi bir değişiklik olmayacağını ve gerekli ödemelerin 20 Ocak'a kadar yapılmaması halinde doğal gaz sevkiyatının durdurulacağını bildirmişti.

Moldova ile Gazprom arasında Ekim 2021'de yaşanan benzer bir krizde Moldova'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Taraflar arasında yapılan toplantılar neticesinde, Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, 24 Kasım 2021'de yaptığı açıklamada, sözleşme kapsamında ödeme yapmayan Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmama kararı aldıklarını duyurmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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