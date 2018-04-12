Moldova Parlamentosu Heyeti TBMM'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Moldova Parlamentosu Dış Politika ve Avrupa ile Entegrasyon Komisyonu Başkanı Violeta Ivanov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM Ara Salondaki görüşmede konuşan Bozkır, Türkiye olarak Moldova'yı birçok konuda fikirbirliği içinde olunan bir ülke olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova ziyaretinde stratejik ortaklık anlaşmasını imzalamayı planladıklarını ifade eden Bozkır, "Moldova ile son derece derin tarihi ve kültürel ilişkilerimiz var. Mutfağımız, kültürümüz, müziğimiz çok benzerlikler arz ediyor. Bu nedenle de Moldova'nın kalbimizde çok özel bir yeri var." dedi.

Bozkır, ekonomik yönden de Moldova ile iyi yönde bir ilerleme kaydetmek istediklerini söyledi. İki ülkenin 460 milyon dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu anlatan Bozkır, "Türkiye'nin Moldova'da yatırımları var. Çok sayıda Moldova şirketi burada faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu hacmi daha da artırmayı hedefliyoruz. Her yıl 170 bin Moldovalı turisti ağırlamaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozkır, iki ülkenin dışişleri komisyonu üyeleri olarak uzun aradan sonra bir araya gelebildiklerini ve bu görüşme sıklığını artırma hedefinde olduklarını anlattı.

Türkiye olarak Gagavuz bölgesini önemsediklerinin altını çizen Bozkır, şöyle konuştu:

"Biz Gagavuz kardeşlerimizi Moldova ile Türkiye arasında bir kardeşlik köprüsü olarak görüyoruz. Moldova'nın Gagavuz özerk bölgesine son derece yakın ve adil şekilde yaklaşıyor olmasından da büyük mutluluk duyuyoruz. Onların mutluluğu ve huzuru bizimde mutluluğumuzu ifade eder. Moldova hükümetine de bu konudaki olumlu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz."

"Moldova yasaları şu an dış yatırımları desteklemektedir"

Moldova Parlamentosu Dış Politika ve Avrupa ile Entegrasyon Komisyonu Başkanı Violeta Ivanov da ziyaret ile uzun zamandır iki tarafın da arzu ettiği ikili görüşme ve deneyim paylaşımının gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Moldova için her zaman öncelik sebebi olduğunu, bu önceliklerin ardı hiç kesilmeyen bir diyaloğa bağlı olacağına inandıklarını belirten Ivanov, "Bu diyalogları kültürel, ekonomik, sosyal ve stratejik alanlar olarak adlandırabiliriz. Türkiye ile Moldova arasındaki parlamentolar arası ilişkinin iyi işlediğini görmekten memnunuz. Özellikle de dostluk gruplarının faaliyetlerinin sık olduğunu farkettik." dedi.

Türkiye'nin Moldova için çok önemli ekonomik ortak olduğunu da vurgulayan Ivanov, iki ülke arasında 2016 yılı içinde yapılan ticaret hacminin 408 milyon dolar rakamını aştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2016 yılı ile karşılaştırdığımızda bugün yüzde 22.5 oranında bir artış sergilenmiştir. Ticaret hacminden bahsediyorsak yatırımları gözardı edemeyiz. Moldova yasaları şu an dış yatırımları desteklemektedir. Yasalar buna elverişli olduğundan Türk yatırımcılarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Gagavuz yeri özerk bölgesi Moldova için de önemli bir köprü görevini görmektedir. Moldova olarak Gagavuz bölgesinde yaşayan bütün vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çeşitli yatırımlar gerçekleştirmekteyiz.

Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmeler esnasında kısa sürede çok işler başardık. TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşme fırsatı yakaladık. Eve dönerken bazı ödevlerle gidiyoruz. Bu ödevlerin birincisi bir an önce bir Türk bankasının Moldova'da açılması, ikincisi ise iki ülke arasında mevcut olan ulaşımın artırılması olacak. Şu an günde 3 uçuş mevcut. Yazın bu rakam 5-6'ya ulaşıyor. Bu yeterli değildir, her zaman daha iyiye yer vardır."

Ivanov, Türkiye ile mevcut ilişkilerin etkin ve sürekli hale gelmesini istediklerini de sözlerine ekledi.