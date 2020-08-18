Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19'a ilişkin gelişmeler Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 412 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 789'a yükseldi.

Ülkede, 342 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 21 bin 885'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 4 artarak 1720'ye çıktı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 908 kişinin hayatını kaybetti.

Sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 33 bin 710 kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da yurt dışı uçuşları 1 Eylül sonrası başlatılacak

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 252 artarak 36 bin 352'ye, ölü sayısının 2 artışla 242'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca iyileşenlerin sayısının 482 artarak 32 bin 62'ye ulaştığı, böylece hastaların yüzde 88'inin iyileştiği vurgulandı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 48 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

15 Ağustos itibarıyla yurt içi uçak seferlerini başlatan Özbekistan Hava Yolları, yurt dışı uçuşlarının 1 Eylül sonrası başlatılması yönünde karar aldı.

Ülkedeki karantina tedbirleri, 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 131 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 34 bin 474'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 159 artarak 32 bin 201'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 509'a çıktı.

Bugüne kadar 843 bin 269 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 1764 kişinin tedavisi sürüyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 84 artarak 69 bin 673'e, ölü sayısı ise 4 artışla 617'ye çıktı.

190 kişi sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 67 bin 339'a ulaştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 32 artarak 8 bin 131'e, ölü sayısı ise 1 artışla 65'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 38 artarak 6 bin 935'e yükseldiği aktarıldı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kovid-19'la mücadelede yer alan doktor ve sağlık çalışanlarını devletin çeşitli nişan ve madalyalarıyla ödüllendirdi.

Ülkede 1131 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA