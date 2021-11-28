Moldova'nın Gagavuz Halk Dans Topluluğu "Kadınca" Ankara'da sahneye çıktı

ANKARA (AA) - Gagavuz Özerk Yeri'nden Türkiye'ye gelen "Kadınca" Halk Dans Topluluğu, Ankara'da sahne aldı.

"Kadınca" Halk Dans Topluluğu'nun, Moldova Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlediği gösteriye Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Croitor gösterinin açılışında, ülkesinin bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, geçen 30 yılda Moldova-Türkiye ilişkilerinin çok iyi geliştiğini söyledi.

Moldova'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla ülkeye girebileceğini ifade eden Croitor "Bugün biz Türkiye ile stratejik ortağız. Bizim aramızda vizesiz seyahat rejimi var." diye konuştu.

Croitor, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğuna ve Moldova'da 1300 Türk firmasının iş yaptığına işaret ederek, Türkiye'ye ülkesinin bağımsızlığından bu yana yaptığı yardımlar için teşekkür etti.

Etkinlik çerçevesinde Moldova'nın halı ve kilim gibi çeşitli el işi örnekleri de sergilendi.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet