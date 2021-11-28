Moldova'nın Gagavuz Halk Dans Topluluğu "Kadınca" Ankara'da sahneye çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Moldova'nın Gagavuz Halk Dans Topluluğu "Kadınca" Ankara'da sahneye çıktı

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Kültür Sanat
Moldova'nın Gagavuz Halk Dans Topluluğu

Gagavuz Özerk Yeri'nden Türkiye'ye gelen "Kadınca" Halk Dans Topluluğu, Ankara'da sahne aldı.

ANKARA (AA) - Gagavuz Özerk Yeri'nden Türkiye'ye gelen "Kadınca" Halk Dans Topluluğu, Ankara'da sahne aldı.

"Kadınca" Halk Dans Topluluğu'nun, Moldova Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlediği gösteriye Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Croitor gösterinin açılışında, ülkesinin bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, geçen 30 yılda Moldova-Türkiye ilişkilerinin çok iyi geliştiğini söyledi.

Moldova'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla ülkeye girebileceğini ifade eden Croitor "Bugün biz Türkiye ile stratejik ortağız. Bizim aramızda vizesiz seyahat rejimi var." diye konuştu.

Croitor, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğuna ve Moldova'da 1300 Türk firmasının iş yaptığına işaret ederek, Türkiye'ye ülkesinin bağımsızlığından bu yana yaptığı yardımlar için teşekkür etti.

Etkinlik çerçevesinde Moldova'nın halı ve kilim gibi çeşitli el işi örnekleri de sergilendi.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title