Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Başkan Savaş'ı ziyaret etti

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Croitor, ziyarette Türkiye ve Moldova arasında ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek Hataylı iş insanlarının ülkesine yatırım yapmasını beklediklerini ifade etti.

Başkan Savaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hatay'ın kültür, tarih, doğa ve gastronomi alanlarında oldukça zengin olduğunu kaydetti.

Kentte düzenlenecek olan EXPO 21 hazırlıkları hakkında Büyükelçi Croitor'a bilgiler de veren Savaş, Moldova'yı da EXPO alanında görmek istediklerini iletti.

Savaş, ayrıca kentte yapılan Aba güreşi müsabakalarına katılan Moldova güreşçilerinin de yarışmaya renk kattığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş