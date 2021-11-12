Moldova - İskoçya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Moldova - İskoçya maçı şifresiz mi?
2022 Dünya Kupasi Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Moldova - İskoçya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Moldova - İskoçya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Moldova - İskoçya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Moldova - İskoçya maçı şifresiz mi? Moldova - İskoçya maçı hakemi kim? Moldova - İskoçya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Moldova - İskoçya, 2022 Dünya Kupası Eleme grubu maçı, 11.12.2021 Cuma bugün saat 20.00'de oynanacak.
Moldova - İskoçya maçı S Sports platformundan yayınlanacak.
Moldova - İskoçya maçını izlemek için S Sports kullanıcısı olmalısınız.
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