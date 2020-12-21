Moldova, İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak
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Moldova, İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak

21.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:52
Moldova, İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak

Moldova, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracağını bildirdi.

Moldova, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracağını bildirdi.

Moldova Acil Durumlar Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha bulaşıcı olan türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere ile tüm uçak seferlerini durdurma kararı alındığı belirtildi.

İngiltere'de aktarma yapan uçakların da Moldova'ya gelişinin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kararın, 23 Aralık saat 00.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Toplam vaka sayısı 136 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 703 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 135 bin 910'a çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26 artarak 2 bin 778'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 1380 artışla 120 bin 15'e ulaştı.

Ayrıca ülkede salgının başlamasından bu yanda 64 sağlık çalışanının virüs yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede, 30 Kasım itibarıyla sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) yeniden devreye girmişti. Sağlık alanındaki OHAL, 15 Ocak 2021'e kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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