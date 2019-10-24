"Moldova ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koymalıyız"

24.10.2019 16:56

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat, Türkiye ve Moldova arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasından sonra ticaret hacmi artsa da hala potansiyelin oldukça altında kaldığını belirterek, "Bu noktada, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önem kazanıyor. Hedefimizi toplam ticarette1 milyar dolar olarak koyup, bunu yapmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. " dedi.

Moldova Ülke Günü ve Yatırım Fırsatları konulu toplantı, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Moldova Cumhuriyeti Moldova Yatırım Ajansı Genel Müdürü Rodica Verbeniuc ve Moldova Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea'nın katılımıyla İSO'da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Canpolat, etkinlik kapsamında Moldova ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak amacıyla karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Canpolat, ilişkilerin 27'nci yılının kutlandığı Moldova ile Türkiye arasında 60'tan fazla antlaşma bulunduğunu hatırlatarak, 2016'da imzalanan serbest ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artmasına katkısının çok büyük olduğunu söyledi.

"Ticaret hacmimiz potansiyelin oldukça altında "

Geçen yıl Türkiye'nin Moldova'ya yönelik ihracatının 243 milyon dolar, Moldova'dan ithalatın ise yaklaşık 167 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Canpolat, "Serbest ticaret anlaşmasından sonra ticaret hacmimiz artsa da hala potansiyelin oldukça altında kalıyor. Bu noktada, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önem kazanıyor. Hedefimizi toplam ticarette1 milyar dolar olarak koyup, bunu yapmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. Çalıştığımız sürece bunun yapılabilir olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Canpolat, fiziki sınır olmamasına rağmen Moldova'yı komşu ülke olarak gördüklerini belirterek, ortak payda olan Gagavuzya'nın varlığının ilişkileri daha özel kıldığını ve Moldova'nın asli unsurlarından olan Gagavuz Türkleri'nin, Moldova ile Türkiye arasındaki kan bağını oluşturduğunu ifade etti.

"Kurumlarımız firmaları bir araya getirmeli"

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova'ya resmi ziyareti sırasında, ülkeler arasında stratejik iş birliği konusunda bir bildiri imzalandığını hatırlatan Canpolat, "Türkiye, Moldova'nın stratejik ortağıdır. Bu noktada kurumlarımızın iş birliğine giderek özellikle aynı konularda iş yapan firmaları bir araya getirecek faaliyetler içerisine girmesi önem arz etmektedir. İstersek bu kulvarda daha yoğun ilerleyebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Canpolat, Türk yatırımcıların özellikle Moldova'nın başkenti Kişinev ve civarında önemli projeler gerçekleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İş birliklerin artarak devam etmesi ve özellikle tekstil, tarım, gıda işleme, paketleme ve depolama alanlarındaki potansiyellerin değerlendirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Son 10 yıldır ekonomisi büyüme trendinde olan Moldova'nın ticareti Türkiye için son derece önemli. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliklerinin artırılması amacıyla ortak faaliyetler geliştirmeye her zaman açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim."

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Türkiye ve Moldova'nın çok özel iki ortak olduğunu ifade ederek siyasi ve ekonomik diyaloğun daha iyiye gittiğine işaret etti.

Moldova Büyükelçiliği'nde Ticaret ve Ekonomi Ofisi'nin açılmasının iş birliğini kuvvetlendirmek adına çok güzel bir sinyal olduğunu söyleyen Bolboceanu, her iki ülkeden yatırımların ve ticaret hacminin artmasını arzu ettiklerini söyledi.

Bolbocean, bu yılın 7 ayında Moldovalı malların Türkiye'ye ihracatının yüzde 130 arttığını kaydetti.

"Moldova'nın potansiyeli yüksek"

Moldova Yatırım Ajansı Direktörü Rodica Verbeniuc, Moldova hükümetinin yatırımcılara daha iyi bir ortam sunmak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, ülkenin coğrafi konumunun da etkisiyle doğu ile batı arasında bir köprü olmasını istediklerini söyledi.

Verbeniuc, Moldova'nın hareket serbestliği sunan bir ortamının olduğuna dikkati çekerek, ülke vatadandaşlarının dünyanın 100'den fazla ülkesine vizesiz seyahat imkanı olduğunu dile getirdi.

Moldova'nın yatırım ve ticaret anlamında dünya pazarlarına açılma potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Verbeniuc, ülkenin 700 milyondan fazla müşteriye ulaşabilme potansiyelinin de bulunduğunu vurguladı.

Verbeniuc, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Bankası Grubu tarafından yayımlanan iş yapma kolaylığı raporuna göre Moldova, önemli gelişmeler kaydederek 190 ülke arasından 47'nci sırada yer aldı. Moldova'nın ihracatta stratejik ortak olarak çalıştığı ilk 10 ülke arasında Türkiye 5'inci sırada, ithalatta ise 7'nci sırada. Moldova hükümetinin açık ekonomi politikası geliştiriyor ve mali sistemde, vergilerde yeni düzenlemeler yapıldı."

Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Herea da yatırımcıları Moldova'ya gelip üretim ve iş yapmaya davet etti. Konuşmaların ardından Canpolat, Moldova heyetine hediye takdim etti.

Kaynak: AA