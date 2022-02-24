Moldova, hava sahasını kapattığını duyurdu

Moldova, Rusya'nın başlattığı harekatın ardından hava sahasını kapattığını açıkladı.

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından Moldova'da Başbakan Maiau Sandu olaüanüstü durumlar komitesini topladı. Başbakan Sandu yaptığı açıklamada Moldova'nın bugün itibariyle hava sahasını kapattığını ve bölgede güvenliğin sağlanması için uçuşların başka havalimanlarına yönlendireceğini söyledi.

Ukrayna'dan kaçanların ülkeye kabul edileceğini açıklayan Sandu, "Yardımımıza ve desteğimize ihtiyacı olan herkese yardımda bulunacağız" dedi. Moldova Başbakan Yardımcısı Andrei Spinu de Rusya- Ukrayna arasındaki saldırılar nedeniyle Moldova'nın bugün itibariyle hava sahasını kapattığını ve bölgede güvenliğin sağlanması için uçuşların başka havalimanlarına yönlendireceğini açıkladı. - KİŞİNEV

İhlas Haber Ajansı - Politika