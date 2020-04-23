Moldova'dan uçakla Erzurum'a getirilen 159 Türk vatandaşı Bayburt'a gönderildi Moldova'dan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Erzurum'a getirilen 159 Türk vatandaşı, otobüslerle Bayburt'a gönderildi.

Moldova'dan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Erzurum'a getirilen 159 Türk vatandaşı, otobüslerle Bayburt'a gönderildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 159 kişi, Moldova'dan kalkan uçakla Erzurum'a getirildi.

Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.

Polis ve AFAD ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Bayburt'a götürülen kafile, buradaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilecek.

Tahliye edilen vatandaşlardan Süleyman Baştuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuğun güzel geçtiğini belirterek, "Devlet halkı için vardır. Yapılan hizmet çok güzel. Düşünenlere, yapanlara, emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA