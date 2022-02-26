Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı - Haberler

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Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı

Demirören Haber Ajansı, Ali Can Zeray - Güncel
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Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı

RUSYA'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından Moldova'daki Türk yatırımcının fabrikasında çalışanlar, Dışişleri Bakanlığı'nca Türkiye'ye getirildi.

RUSYA'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından Moldova'daki Türk yatırımcının fabrikasında çalışanlar, Dışişleri Bakanlığı'nca Türkiye'ye getirildi.

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'dan komşu ülkelere göç yaşanırken, Moldova'da yaşayan bir grup Türk de Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak, ülkelerine dönmek istedi. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla geçen hafta Moldova'ya gidenler ile Türk yatırımcının fabrikasında çalışanların bulunduğu 31 kişilik grup, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldi. Moldova'dan tahliye edilenler, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.Gruptaki Pınar Apak Kalkan, 1 hafta önce grup olarak Moldova'ya gittiklerini söyledi. Sınır kapısında pasaport işlemleri yapılan grup, İstanbul'a hareket etti.


Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı

Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı

Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı

Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı

Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Moldova, Türk, Güncel, Haberler

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