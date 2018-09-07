Moldova'daki Gülen Okulunun 7 Çalışanı Sınırdışı Edildi

Uluslararası AF Örgütü, Moldova'da Gülen yapılanmasıyla bağlantılı Orizont adlı okulun 7 çalışanın 6 Eylül günü gözaltına alınıp sınırdışı edildi. Moldova istihbarat servisi SIS ise konuyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin isminin anmadan "Operasyonu başka devletlerin özel servisleriyle işbirliği içinde" yürüttüğünü" belirtip, gözaltına alınanları "İslamcı bir grupla bağlantılı yabancı şüpheliler" olarak nitelendirdi.

SIS'in açıklamasında "Ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturdukları teyit edildikten sonra bu kişilerin Moldova topraklarını derhal terk etmeleri gerekiyor" dendi.

Avukatları Nick Frumos, gözaltına alınanların nerede olduklarını bilmediklerini açıkladı. BBC Monitoring'in Moldova basınından geçtiği habere göre avukat Frumos,"6 Eylül günü akşamına kadar hala havaalanında bulunduklarına inanılıyor" dedi.

Balkan Insight adlı haber sitesinin verilerine göre, Orizont Okulu 1993'te açıldı. Ülke çağında beş şubesi bulunan bu okullarda 1691 öğrenci eğitim görüyor. Türkiye, Arnavutluk ve Moldova'dan 376 personel bu okullardan çalışıyor.

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/videos/191632384972999/

10 milyon dolar bağış iddiasına yalanlama

Olay, Moldova parlamentosunda da gündeme gelirken, Parlamento Başkanvekili güvenlik birimlerinden açıklama beklediklerini söyledi.

Medyada, 7 okul çalışanın sınırdışı edilmesi karşılığında Türkiye'nin Moldova başkanlık binasının renovasyonu için bu ülkeye 10 milyon dolar bağış yaptığı iddiası yer aldı.

Ancak Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon bu iddiaları yalanladı. 2009'da ateşe verilen bina halen boş durumda. Dodon medyaya "sınırdışı edilenler konusunda spekülasyon yapmamaları" uyarısında bulundu.

"Akşam eve geleceğini söylediler. Hala haber yok"

Orizont Okulu'nın Müdürü Rıza Doğan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi. Yine gözaltına alınanlar arasında yer alan Müdür Yardımcısı Hasan Karacaoğlu'nun eşi İlknur Karacaoğlu BBC Türkçe'ye telefonla olayı şöyle anlattı:

"Sabah 7.15'te arkadaşımızın telefon açtı, 'yardım edin beni kaçırıyorlar' diye. Biz eşimle beraber arkadaşımıza gelmek için başka iki arkadaşımızı çağırıp yola çıktık. İki dakika gittikten sonra polis arabası vardı. Etrafında arabalar, bize durun dediler. Eşim durmak istemedi ama önümüze geçtiler. Onsan sonra eşimi aldılar. Arabada üç kişi daha vardı. Bize bir şey demediler. Beni alın, ben yanında olayım dedim. Kabul etmediler, telefonlarımızı aldılar. 5 dk sonra yetkili kişi yanıma geldi. Eşimin bir prosedür gereği gittiğini sorular sorulup akşam eve geleceğini söylediler. Ama maalesef daha haber yok."

Kendilerini Moldova polisinin durdurduğunu anlatan Karacaoğlu, "Biz kimliğinizi gösterir misiniz dedik gösterdi fakat daha sonra başka arabalardan 4-5 kişi çıktı. Hepsinin yüzünü gördük. Onlar eşimi tutup götürdüler" dedi.

Suçlamaları konusunda ise Orizont Okulu Genel Direktörü Turgay Şen'in "Çocukları radikal İslam'a yönlendirmek ve din öğretmek" suçlamalarıyla ifadeye çağrıldığını ama daha sonra serbest bırakıldığını, eşinin ise ifadeye hiç çağrılmadığını söyledi.

Moldova basını Turgay Şen'in 31 Mart'ta Romanya'nın Bükreş kentine gitmek için geldiği Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve aynı gün serbest bırakıldığını yazmıştı.

İsminin verilmesini istemeyen başka bir okul çalışanı ise BBC Türkçe'ye telefonla "Bu arkadaşlar 3 farklı şehirden alındı. Başkentten (Kişinev) 5 kişi güneydeki okulumuzdan bir kişi, kuzeydeki okulumuzdan da bir kişi alındı. Toplam 7 kişi." bilgisini verdi.

BBC Türkçe'nin, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği'ne bilgi almak için gönderdiği gönderdiği e-postaya henüz yanıt gelmedi.

"Erdoğan - Gülen savaşı Kişinev'e ulaştı"

Moldovalı Unimedia adlı haber sitesine konuşan muhalefetteki Eylem ve Dayaışma Partisi'nin milletvekili Sergiu Litvinenko oalyı "Gizli iade" olarak nitelendirdi.

Timpul haftalık haber dergisi ise "Erdoğan -Gülen savaşı Kişinev'e ulaştı" yorumunu yaptı.

Moldova'daki hükümet yanlısı gazeteler ve haber siteleri de olayı Türkiye ve Moldova istihbarat teşkilatlarının başarılı bir operasyonu" olarak tanımladı.

Af Örtügü: Akıbetlerinden endişeliyiz

Af Örgütü'nün Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörü Marie Struthers, "Gözaltına alınaan 7 Türk vatandaşının akıbetinden endişeliyiz. Moldovalı yetkililer, onların zorla Türkiye'ye geri götürülmelerinin önlenmesini sağlamak yerine, tam tersini yapıp hemen onları sınırdışı etmeyi seçtiler" dedi.

Amnesty'nin yayınladığı yazılı açıklamada ise Orizont Okulu öğretmenlerinin daha önce Moldova'ya iltica başvurusunda bulundukları bilgisi yer alıyor.

Açıklamada, "İltica başvurusu yapanların zorla sınırdışı edilmesi Moldova'nın uluslararası insan hakları sorumluluklarının alenen ihlalidir" ifadesi yer aldı.

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