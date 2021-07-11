Moldova'daki erken parlamento seçiminde Sandu ve Dodon oylarını kullandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Moldova'daki erken parlamento seçiminde Sandu ve Dodon oylarını kullandı

Moldova'daki erken parlamento seçiminde Sandu ve Dodon oylarını kullandı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Moldova'da yapılan erken parlamento seçiminde Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon oylarını kullandı.

Moldova'da yapılan erken parlamento seçiminde Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon oylarını kullandı.

Batı yanlısı Sandu, kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) katıldığı seçimde, başkent Kişinev'de oyunu kullandı.

Oylama sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sandu, "Ülkemizin hırsızlardan temizlenmesi ve ülkede düzeni sağlayacak dürüst bir parlamento için oyumu verdim." dedi.

Sandu, vatandaşların oylarını korunması gerektiğini vurgulayarak, "Seçimin dürüst yapılmasını engelleyecek bazı eylemlerle ilgili sinyaller aldım. Seçimin düzenlenmesinden sorumlu olanları, kendi görevini yerine getirmeye çağırıyorum. Aksi takdirde onları cezalar bekliyor." şeklinde konuştu.

Rusya yanlısı tutumuyla bilinen ve seçimlerde başkan olduğu Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok ile yarışan Dodon ise oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimin sorunsuz ve sakin şekilde geçeceği umudunu paylaştı.

Vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunan Dodon, "Moldova vatandaşları, günün öneminin farkındadır." dedi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Dorin Çimil, düzenlediği basın toplantısında, oylama işleminin sorunsuz sürdüğünü belirterek, "Seçim, normal şekilde herhangi bir ciddi ihlal olmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Seçime 20 parti, 2 blok ve 1 bağımsız aday katılıyor

Moldova'da parlamentodaki 101 sandalye için 20 siyasi parti, Sosyalist Parti ile Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS), Bizim Parti ve Vatan Partisinin oluşturduğu "Renato Usatiy" bloku ve 1 bağımsız aday yarışıyor.

Ülkedeki Seçim Kanunu'na göre, meclise girmek için siyasi partilerin yüzde 5, partilerden oluşan blokların yüzde 7 ve bağımsız adayların yüzde 2 oy alması gerekiyor.

Sabah yerel saatle 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi, saat 21.00'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetler arası görüşmeleri sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetler arası görüşmeleri sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Moldova'daki erken parlamento seçiminde Sandu ve Dodon oylarını kullandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 14:37:48. #1.16#

title