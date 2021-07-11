Moldova'daki erken parlamento seçiminde Sandu ve Dodon oylarını kullandı

Moldova'da yapılan erken parlamento seçiminde Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon oylarını kullandı.

Moldova'da yapılan erken parlamento seçiminde Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon oylarını kullandı.

Batı yanlısı Sandu, kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) katıldığı seçimde, başkent Kişinev'de oyunu kullandı.

Oylama sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sandu, "Ülkemizin hırsızlardan temizlenmesi ve ülkede düzeni sağlayacak dürüst bir parlamento için oyumu verdim." dedi.

Sandu, vatandaşların oylarını korunması gerektiğini vurgulayarak, "Seçimin dürüst yapılmasını engelleyecek bazı eylemlerle ilgili sinyaller aldım. Seçimin düzenlenmesinden sorumlu olanları, kendi görevini yerine getirmeye çağırıyorum. Aksi takdirde onları cezalar bekliyor." şeklinde konuştu.

Rusya yanlısı tutumuyla bilinen ve seçimlerde başkan olduğu Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok ile yarışan Dodon ise oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimin sorunsuz ve sakin şekilde geçeceği umudunu paylaştı.

Vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunan Dodon, "Moldova vatandaşları, günün öneminin farkındadır." dedi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Dorin Çimil, düzenlediği basın toplantısında, oylama işleminin sorunsuz sürdüğünü belirterek, "Seçim, normal şekilde herhangi bir ciddi ihlal olmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Seçime 20 parti, 2 blok ve 1 bağımsız aday katılıyor

Moldova'da parlamentodaki 101 sandalye için 20 siyasi parti, Sosyalist Parti ile Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS), Bizim Parti ve Vatan Partisinin oluşturduğu "Renato Usatiy" bloku ve 1 bağımsız aday yarışıyor.

Ülkedeki Seçim Kanunu'na göre, meclise girmek için siyasi partilerin yüzde 5, partilerden oluşan blokların yüzde 7 ve bağımsız adayların yüzde 2 oy alması gerekiyor.

Sabah yerel saatle 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi, saat 21.00'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu