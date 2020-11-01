Moldova'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdi
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Moldova'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdi

01.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:54
Moldova'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdi

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Yerel saatle 7.00'de başlayan oy verme işlemleri 21.00'de sona erdi. Sandıkların kapatılması ardından oy sayımına geçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı seçimdeki oy verme işlemi, 139'u yurt dışında, 42'si de Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde toplam 2 bin 143 sandıkta gerçekleştirildi.

Katılım oranı yüzde 42,7 oldu

Moldova Merkez Seçim Komisyonun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 287 bin 140 seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 42,7 oldu.

Ülke seçim yasalarına göre seçimin geçerlilik kazanması için seçmenlerin en az üçte birinin oylamaya katılması gerekiyor.

Moldova'da 4 sene önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 48,9 olarak gerçekleşmişti.

İçişleri Bakanlık çalışanların telefonlarına siber saldırı

Bu arada Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Transdinyester ve çeşitli bölgelerinde seçim merkezlerine giden yolların bloke edildiği belirtildi.

Ayrıca, açıklamada, Moldova İçişleri Bakanı Pavel Voicu dahil bazı bakanlık çalışanlarının telefonlarına siber saldırı düzenlendiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı ifade edildi.

"Birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğiz"

Mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon oy işleminin tamamlanması ardından yaptığı açıklamada, seçimlerin "doğru düzgün" geçtiğini söyledi.

Vatandaşlara seçime katılmaları dolayısıyla teşekkür eden Dodon, "Birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Seçimde ihlaller yapıldı" iddiası

Dodon'un seçimdeki rakiplerinden Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu ise seçimde ihlallerin yapıldığını iddia ederek, "Bazı vatandaşlar sandık başına götürüldü. Seçmen oyunu satın alma girişimleri ve provokasyonlar yaşandı. Çeşitli ihlaller yapıldı." ifadelerini kullandı.

Sandu, ihlallerle ilgili polise 300'den fazla başvuru yapıldığına aktardı.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için 8 aday yarıştı

Moldova'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8 aday yarıştı.

Aday listesinde mevcut Cumhurbaşkanı Dodon'nun yanı sıra Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu, Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) Başkanı Andrei Nestase, Moldova Liberal Demokratik Partili Tudor Deliu, Ulusal Birlik Partili (PUN) Oktavian Tsıku, "Bizim" Parti lideri Renato Usatii, "Şor" Partili Violeta İvanov ve birkaç siyasi partiden oluşan "Birleşme" (Unirea) Bloku adayı Dorin Chirtoaca'nın isimleri yer alıyor.

Seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan ve Rus yanlısı tutumuyla bilinen 45 yaşındaki Dodon, 2016'da yapılan c

Cumhurbaşkanlığı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu'ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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