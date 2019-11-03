Moldova'da yerel seçimin ikinci turu

03.11.2019 23:48

Moldova'da yerel seçimin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi.

Merkez Seçim Komisyonundan açıklanan ilk verilere göre, yaklaşık 2 milyon 800 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım yüzde 40,34 oldu.

Komisyon, ikinci turda 384 belediye başkanının belirlenmesi için verilen oyların sayım işlemine devam ediyor.

Başkent Kişinev'de ikinci tur

Seçimlerin ilk turunda yüzde 40,19 oyla birinci çıkan Sosyalist Parti adayı İon Çobanu ile yüzde 31,08 oy alan "ACUM DA şi PAS" ittifakının adayı Andrey Nastase, başkent Kişinev'de ikinci turda belediye başkanlığı koltuğu için tekrar yarıştı.

Moldova'da 20 Ekim'de yapılan seçimde 898 belediye başkanından 514'ü ve 11 bini aşkın belediye meclis üyesi belirlenmişti.

Demokrat Parti 190, Sosyalist Parti 123, ACUM DA şi PAS 81, Liberal Demokrat Parti 26, Şor Partisi 13 belediye başkanı çıkarmıştı.

Parlamentoda 4 milletvekilinin istifası nedeniyle dört bölgede de ara seçim yapılmıştı.

Seçimlerde, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı "Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi" ile "Eylem ve Dayanışma Partisi"nin ittifakı ACUM DA şi PAS 2, Rus yanlısı Sosyalist Parti 1 ve Demokrat Parti 1 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA