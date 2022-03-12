- Moldova'da stadyum, Ukraynalılar için sığınma merkezine dönüştürüldü

KİŞİNEV - Moldova'daki Manej Stadyum Ukraynalı mülteciler için sığınma merkezine dönüştürüldü.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 17. gününde de devam ederken, birçok kişi ülkeden ayrılmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Ukrayna'daki Rusya saldırılarından dolayı ailelerin parçalandığını belirtirken, 2,1 milyondan fazla kişinin savaşın 3. haftasına girilirken komşu ülkelere kaçtığı söyledi. Verilere göre, 278 binden fazla Ukraynalı sınırdan geçerek Moldova'ya geldi. Başkent Kişinev'de bulunan Manej Stadyumu ve Moldexpo Center Ukraynalı mülteciler için sığınma merkezine dönüştürüldü. Kendilerine kalıcı olarak kalacak bir yer arayan yüzlerce kişi şimdilik, çok sayıda yatağın ve temel ihtiyaç ürünlerinin sağlandığı sığınma merkezlerinde kalıyor.

80 bin kadının doğum yapması bekleniyor

Ukrayna'da ve komşu ülkelerde bulunan 80 bin Ukraynalı kadının önümüzdeki 3 ay içinde doğum yapması beklenirken, saldırıların başlamasından bu yana hem Ukrayna'da hem de komşu ülkelerde yaklaşık 4 bin 300 Ukraynalı bebek dünyaya geldi. UNFPA ise özellikle kadınlar için hayati öneme sahip ihtiyaçların karşılanmasında hizmetlerin artacağını belirtirken, çok sayıda temel ihtiyaç ürünlerini hem sınırda hem de sığınma merkezlerinde dağıtmaya devam ediyor.