Moldova'da Sağcı ve Solcu Gruplar Arasında Çatışma

Moldova'nın başkenti Kişinev'de sağcı ve solcu gruplar arasında miting yeri yüzünden çatışma yaşandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de sağ kanat partileri ve sol kanat partilerinin Bağımsızlık Meydanı'nda miting düzenlemek istemesi üzerine taraflar arasında çatışma yaşandı. Moldova'nın sağ kanat partileri olan Onur ve Hakikat Partisi, Eylem ve Dayanışma Partisi ile Moldova Liberal Demokrat Partisi tarafından düzenlenen gösterilere katılmak üzere meydana gelen protestocular, meydanda karşıt grup olan Sosyo-Politik Hareket Eşitliği Partisi ŞOR'un destekçilerinin meydanda olduğunu gördü. Bunun üzerine taraflar arasındaki gerginlik çatışmaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan çatışmanın büyümesi polis tarafından önlendi.

Yaşanan olay üzerine Onur ve Hakikat Partisi lideri Andrey Nestase, "ŞOR destekçileri meydanı yasadışı olarak işgal etti, onların böyle bir şey yapmaya yetkisi yok. En fazla yarım saat içerisinde alan bizim olacak" şeklinde açıklamada bulundu.

Meydanın sağ kanatın kontrolü altına geçmesi üzerine ise, sağ kanat destekçileri hükümet karşıtı protesto gerçekleştirdi. Protestocular Moldova Başbakanı Pavel Filip'in istifasını, vergi affı yasasının iptalini ve muhalefete olan siyasi zulmünün sona erdirilmesini talep etti. Protestocular talepleri yerine getirilene kadar meydandan ayrılmayacaklarını bildirdi. - MOSKOVA