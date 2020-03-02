Moldova'da, Rus askeri güçlerin Transdinyester'deki varlığı protesto edildi

02.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:04

Moldova'da, Rus askeri güçlerin Transdinyester bölgesindeki varlığı protesto edildi.

Başkent Kişinev'de Transdinyester bölgesinde 1992'de yaşanan çatışmaların 28. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi.

Hükümet Binası bölgesinde düzenlenen gösteriye, Transdinyester'deki çatışmalarda yer alan yüzlerce kişi katıldı.

Rus askeri güçlerinin Transdinyester bölgesinden çıkması gerektiğini vurgulayan protestocular, sopalarla hükümet binasının camlarını kırdı.

Moldova'da Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi'un daha önce Transdinyester meselesine ilişkin ters açıklamalarda bulunduğunu belirten protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi.

Moldova Dışişleri Bakanı Ciocoi, Transdinyester meselesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya, 1992'de Transdinyester'de kanın dökülmesini durdurdu." ifadesni kullanmıştı.

Transdinyester sorunu

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle sona ermişti.

Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

Moldova, Transdinyester bölgesinin kendi toprakları olarak kabul edilmesini, Rusya'nın desteğini alan Transdinyester ise ayrı bir devlet olarak tanınmak istiyor.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde başlayan çözüm görüşmeleri halen devam ediyor.

AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelere, Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve AB temsilcileri katılıyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan Rusya'nın en büyük cephanesi, Transdinyester'in Kolbasna köyünde bulunuyor.

Kaynak: AA