Moldova'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 500'ü aştı
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Moldova'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 500'ü aştı

Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 511'e, ölü sayısı 331'e ulaştı.

Moldova'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 500'ü aştı
06.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:23

Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 511'e, ölü sayısı 331'e ulaştı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25'i sağlık çalışanı 264 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 9 bin 511'e çıktı.

Son 24 saatte 1548 Kovid-19 testi yapıldı, ölü sayısı 8 artarak 331'e yükseldi.

Ölenlerden 16'sının sağlık çalışanı olduğu belirtildi, sağlığına kavuşanların sayısı 210 artarak 5 bin 450'ye ulaştı.

Hastaların yüzde 60'ının iyileştiği ülkede 3 bin 461 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 38 bin 181 kişi gözetim altında tutuluyor.

Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 merkezi açılacak

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde son 24 saatte vaka sayısı 32 artarak 601'e ulaştı.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, sosyal medyada yaptığı açıklamada, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, başkent Komrat ve Çadır Lunga kentlerindeki hastanelerde boş yatak kalmadığına dikkati çekti.

Sağlık personelinin yeterli olmadığını ifade eden Vlah, Sağlık Bakanlığından talepte bulunduklarını bildirdi.

Vlah, Kovid-19 merkezinin açılacağını belirtti.

Başkent Kişinev Belediye Başkanı İon Çeban da vakaların arttığını kaydederek, hafta sonu şehirdeki mezarlıkların kapalı olacağını duyurdu.

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, salgın kaynaklı ilk ölüm ise 18 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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