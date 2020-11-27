Moldova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden uygulamaya konuldu
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Moldova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden uygulamaya konuldu

27.11.2020 23:21 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:24
Moldova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden uygulamaya konuldu

Moldova'da bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri yeniden getirildi.

Moldova'da bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri yeniden getirildi.

Moldova Acil Durumlar Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgının seyrinin kötüleşmesiyle bazı önlemlerin yeniden getirilmesi yönünde karar alındı.

Karar gereği, ülke genelinde 30 Kasım'dan itibaren sağlık alanında olağanüstü hal devreye girecek.

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Yarından itibaren gece kulüplerinin, 30 Kasım'dan itibaren de saat 23.00'ten 07.00'ye kadar restoran, bar, kafelerin faaliyetleri durdurulacak.

Konferans ve spor etkinliklerinin yasaklandığı ülkede, tiyatro, sinema ve konser salonları da kapatıldı.

Devlet ve özel sektörde bazı çalışanların uzaktan çalışma modeline geçirilmesinin önerildiği ülkede, halka açık alanlarda maske zorunluğu getirildi.

Öte yandan, ülkelerin salgın durumuna göre "kırmızı" ve "yeşil" şeklinde sınıflandırılacağı bildirildi.

Buna göre, "kırmızı alan" listesinde yer alacak ülkelerden gelen vatandaşların Moldova'ya girişi yasaklanacak. Moldova vizesi, oturma ve/veya çalışma ve eğitim amaçlı ülkeye giriş yapan vatandaşlar buna dahil edilmeyecek.

Ayrıca "kırmızı alan" listesindeki ülkelerinden Moldova'ya transit giriş yapacaklar ise 14 gün karantinaya alınacak. Söz konusu liste iki haftada bir güncellenecek.

Toplam vaka sayısı 104 bini geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1246 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 104 bin 140'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 21 artarak 2 bin 250'ye, sağlığına kavuşan sayısı da 1312 artışla 91 bin 797'ye ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı 29 artarak 3 bin 262'ye yükseldi.

Moldova'da Kovid-19 süreci

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm ise 18 Mart'ta kayda geçmişti.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Günlük vakaların temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başladığı ülkede, dün 1691 kişinin virüse yakalanmasıyla "en yüksek" günlük vaka sayısı görülmüş, 20 kişi yaşamını yitirmişti.

Moldova'da, 1 Ekim'den itibaren bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. "Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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