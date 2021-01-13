Moldova'da Kovid-19 nedeniyle sağlık alanındaki OHAL, 15 Şubat'a uzatıldı

Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık alanındaki olağanüstü hal (OHAL) 15 Şubat'a kadar uzatıldı.

Moldova Acil Durumlar Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin uygulanması yönünde karar alındı.

Ülkede, 15 Ocak'a kadar sağlık alanında ilan edilen OHAL, 15 Şubat'a kadar uzatıldı.

Gece kulübü, restoran, bar ve kafeler gece saatlerinde kapalı kalacak, sinema ve konser salonları da faaliyete geçmeyecek.

Tiyatroların Kovid-19'a karşı belirlenen kurallara uyulması şartıyla faaliyete geçmesine ve spor etkinliklerinin seyircisiz düzenlenmesine de izin verildi.

Vaka sayısı 151 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 808 artarak 150 bin 946'ya, ölenlerin sayısı 17 artışla 3 bin 177'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerden 68'i sağlık çalışanı olurken, son 24 saatte 790 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 140 bin 217'ye ulaştı.

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm de 18 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

Ülke genelinde OHAL, 17 Mart-15 Mayıs 2020'de, sağlık alanında ise 15 Mayıs-30 Eylül 2020'de ilan edilmişti.

Moldova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 30 Kasım 2020'de sağlık alanında OHAL yeniden devreye girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu