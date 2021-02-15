Moldova'da Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında uygulanan OHAL 15 Nisan'a uzatıldı

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık alanında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 15 Nisan'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Komisyondan yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bazı tedbirlerin süresinin uzatıldığı belirtildi.

Buna göre, 15 Şubat'a kadar sağlık alanında ilan edilen OHAL 15 Nisan'a kadar uzatılırken, alışveriş merkezleri 17 Şubat itibarıyla hafta sonları kapalı olacak.

Gece kulübü, restoran, bar ve kafeler gece saatlerinde kapanacak, sinemalar faaliyete geçmeyecek.

Bununla birlikte, toplu ulaşım araçları ise yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Öte yandan, tiyatro ve konser salonları da yüzde 50 kapasiteyle hizmet verebilecek.

Son 24 saatte 363 vaka kaydedildi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 363 artarak 170 bin 549'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 artışla 3 bin 661'e yükseldi.

Yaşamını yitirenlerden 81'ini sağlık çalışanları oluştururken, son 24 saatte 578 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 158 bin 5'e ulaştı.

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm de 18 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

Ülke genelinde OHAL, 17 Mart-15 Mayıs 2020'de, sağlık alanında ise 15 Mayıs-30 Eylül 2020'de ilan edilmişti.

Moldova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 30 Kasım 2020'de sağlık alanında OHAL yeniden devreye girmişti.

Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik 1 Ekim'de devreye giren uygulama devam ediyor.

Moldova'da Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin başlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu