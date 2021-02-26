Moldova'da Kovid-19'a karşı tedbirler yeniden sertleştirildi

Moldova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin yeniden sertleştirilmesi yönünde karar alındı.

Moldova Acil Durumlar Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının ve virüs nedeniyle ölü sayısının arttığı ve bu nedenle virüse karşı önlemlerin sıkılaştırılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

Karara göre, özel ve devlet okullar ile üniversiteler uzaktan eğitim uygulamasına geçecek.

Tiyatro ve konser salonları izleyiciler için kapalı olurken, başkent Kişinev'de toplu ulaşım hafta sonu çalışmayacak.

Ayrıca ülkedeki çalışanların büyük kısmı uzaktan çalıştırılacak.

Karar gereği, 5 Mart itibarıyla ülkeye giriş yapanların son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Kovid-19 testi sonucunu sınırda ibraz etmesi gerekecek. Test sonucu olmayanlar 14 gün karantinada kalacak.

Öte yandan, 5 yaş altındaki çocuklar, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, gemi, tren ve uçak mürettebatının yanı sıra delegasyon üyeleri, sınır çalışanları, transit geçiş yapan yolcular ile Kovid-19 aşısı sertifikasına sahip olanlar, test sonucu olmadan ülkeye giriş yapabilecek.

Kovid-19 vaka sayısı 183 bini geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 1452 artarak 183 bin 338'e, virüs kaynaklı ölü sayısı da 28 artışla 3 bin 899'a çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 567 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 164 bin 888'e ulaştı.

Moldova'da Kovid-19 süreci

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 18 Mart 2020'de kaydedilmişti.

Ülke genelinde OHAL, 17 Mart-15 Mayıs 2020'de, sağlık alanında ise 15 Mayıs-30 Eylül 2020'de ilan edilmişti.

Moldova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 30 Kasım 2020'de sağlık alanında OHAL yeniden devreye girmiş ve 15 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama 1 Ekim 2020'de devreye girmişti.

Moldova'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci henüz başlamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu