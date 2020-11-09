Moldova'da kabinede değişiklik yapıldı
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Moldova'da kabinede değişiklik yapıldı

09.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:12
Moldova'da kabinede değişiklik yapıldı

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, hükümette görevli bazı bakanların değiştirilmesini onayladı.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, hükümette görevli bazı bakanların değiştirilmesini onayladı.

Parlamentoda en fazla koltuğa sahip Sosyalist Parti (PSRM) ve Demokrat Partinin (PDM) koalisyonuyla kurulan hükümette değişiklikler yapıldı.

Moldova Başbakanı İon Chicu, Demokrat Partinin 4 bakanını kabineden çıkarma kararının ardından yeni listeyi Dodon'a sundu. Dodon da kabinedeki değişikliği onayladı.

Buna göre, Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi, Savunma Bakanı Victor Gaiciuc, Ekonomi ve Altyapı Bakanı Anatoliy Usatıi ve Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanı Lilia Pogolşa oldu.

Ayrıca, Olga Cebotari Başbakan Yardımcısı olarak atandı.

Moldova Demokrat Parti Başkanı Pavel Filip, ülkede 15 Kasım'da yapılacak seçimin ardından temsilcilerini kabineden çekme yönünde karar aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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