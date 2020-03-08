Moldova'da ilk koronavirüs vakası teşhisi
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Sağlık Bakanlığı, Moldova, İtalya, Dünya

Moldova'da ilk koronavirüs vakası teşhisi

Moldova'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

08.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:02
Moldova'da ilk koronavirüs vakası teşhisi

Moldova'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

Moldova Sağlık Bakanlığı Basın Servisi, İtalya'dan gelen bir Moldova vatandaşında yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. 

48 yaşındaki kadın hastanın sağlık durumunun kötü olduğu belirtilen açıklamada, ateş, ağır solunum yetmezliği, öksürük ve genel halsizlik şikayetleri nedeniyle havaalanından başkent Kişinev'de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Ayrıca hastada diyabet, hipertansiyon rahatsızlıkları ve aşırı kilo problemi olduğu belirtildi.

Moldova hükümetinin koronavirüsle ilgili tedbirleri görüşmek üzere bugün olağanüstü toplantı yapma kararı aldığı kaydedildi.


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Kaynak: DHA

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