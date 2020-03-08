Moldova'da ilk koronavirüs vakası
Moldova'da, ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.
Moldova'da, ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.
Virüse yakalanan kişinin 48 yaşında bir kadın olduğu ve dün İtalya'dan Moldova'ya uçakla döndüğü vurgulanan açıklamada, bu kişiyle İtalya'dan aynı uçakla dönenlerin evlerinden ayrılmaması ve muayene olması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, Moldova Bakanlar Kurulu üyelerinin konuyla ilgili yarın acil toplantı yapacağı duyuruldu.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA