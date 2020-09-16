Moldova'da eski Ulusal Güvenlik Örgütü Başkanı, Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlanan 7 zanlının...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Moldova'da eski Ulusal Güvenlik Örgütü Başkanı, Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlanan 7 zanlının...

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki bir mahkeme, Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlanan 7 zanlının 2018'de yasa dışı yollardan Türkiye'ye götürülmesine dair duruşmadaki kararını açıkladı.

Moldova'da eski Ulusal Güvenlik Örgütü Başkanı, Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlanan 7 zanlının...
16.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:00

Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir mahkeme, Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlanan 7 zanlının 2018'de yasa dışı yollardan Türkiye'ye götürülmesine dair duruşmadaki kararını açıkladı.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre, 15 Temmuz'da verilen ve bugün yayımlanan kararla duruşmada tek sanık olan eski Ulusal Güvenlik Örgütü (SIS) Başkanı Vasile Botnari, 88 bin ley (yaklaşık 5 bin 200 dolar) para cezasına çarptırıldı. Botnari, 5 yıl boyunca herhangi bir kamu görevinde bulunamayacak.

Savcı, Botnari'nin 3 yıla kadar da hapsini istemişti. Fakat bu talep mahkeme tarafından kabul edilmedi.

7 Eylül'de Moldova'nın TV8 kanalına konuşan Başsavcı Alexandru Stoianoglo, Botnari'ye ertelenmiş bir hapis cezası verildiğini söylemişti.

Moldova, Türkiye'ye illegal bir şekilde götürüldüklerini söyleyen öğretmenlerin açtığı davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) kaybetmişti.

Başsavcı Stoianogio, Moldova'nın AİHM kararıyla öğretmenlere ödediği 125 bin euroluk tazminatın da Botnari'den tahsil edildiğini söyledi ve ekledi:

"Moldova ayrıca öğretmenleri Türkiye'ye götüren uçağın 380 bin leylik masrafını da ödedi."

Moldova, Türkiye'ye gönderilen Gülen yapılanması zanlıları nedeniyle güvenlik kurumu başkanına ceza verdi

Muhalef, Başsavcı'nın istifasını istedi

Bu açıklamanın ardından Botnari'ye ertelenmiş hapis cezası yerine para cezası verildiğinin ortaya çıkması sonrasında muhalefet, Başsavcı Stoinogio'nun istifasını talep etti.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise Stoinogio'yu destekleyen bir açıklama yaptı.

Öğretmenlerden Yasin Özdil, Müjdat Çelebi, Rıza Doğan, Sedat Hasan Karacaoğlu ve Mehmet Feridun Tüfekçi; Moldova'ya karşı açtıkları davayı AİHM'e taşımış, mahkeme oybirliğiyle özgürlük ve güvenlik hakkı, özel ve aile yaşamına saygı hakkı ile adil yargılama hakkının ihlal edildiğine karar vermişti.

Öğretmenler, Türkiye'nin Gülen yapılanmasıyla ilişkili olmakla suçladığı Orizont okullarında çalışıyordu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 1,5 yıl sonra, Mart 2018'de okul müdürünün Moldova gizli servisi tarafından gözaltına alınıp "terör şüphesiyle" sorgulanması üzerine öğretmenler, Türkiye'ye iade edilmemek için sığınma başvurusu yapmıştı.

Eylül 2018'de ise Türkiye ve Moldova istihbarat örgütlerinin ortak operasyonuyla Moldova'da gözaltına alınan öğretmenler yasa dışı yollarla Türkiye'ye götürülmüş, ailelerinin haftalarca bundan haberi olmamıştı.

2019'da Türkiye'deki mahkemelerce Yasin Özdil 12 yıl, Sedat Hasan Karacaoğlu ise 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Özçivit Tuna Kiremitçi
Spor Jose Sosa Erol Bulut Tamer Tuna Gökhan Töre Nihat Özdemir
Daha Fazla Ateş Mart Karar Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Moldova'da eski Ulusal Güvenlik Örgütü Başkanı, Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlanan 7 zanlının... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 17:01:43. #1.14#
title