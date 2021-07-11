Moldova'da erken parlamento seçiminde oy verme işlemi sona erdi
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Moldova'da erken parlamento seçiminde oy verme işlemi sona erdi

Moldova'da erken parlamento seçiminde oy verme işlemi sona erdi
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Moldova'da yapılan erken parlamento seçiminde sandıklar kapandı.

Moldova'da yapılan erken parlamento seçiminde sandıklar kapandı.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemleri 21.00'de sona erdi. Sandıkların kapatılmasının ardından oy sayımına geçildi.

Parlamento seçiminde oylama işlemi, 150'si yurt dışında, 41'i de Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, toplam 2 bin 150 sandıkta gerçekleşti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil yaklaşık 3 milyon 282 seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 48,25 oldu.

Seçime 20 parti, 2 blok ve 1 bağımsız aday katıldı

Moldova'da parlamentodaki 101 sandalye için 20 siyasi parti, Sosyalist Parti ile Komünist Partisi'nden oluşan siyasi blok (BECS), Bizim Parti ve Vatan Partisi'nin oluşturduğu "Renato Usatiy" bloku ve 1 bağımsız aday yarıştı.

Ülkedeki Seçim Kanunu'na göre, meclise girmek için siyasi partilerin yüzde 5, partilerden oluşan blokların yüzde 7 ve bağımsız adayların yüzde 2 oy alması gerekiyor.

Merkez Seçim Komisyonu, seçimin kesin sonuçlarını Anayasa Mahkemesinin onayına sunacak. Mahkemenin de bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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