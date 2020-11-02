Moldova'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
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Moldova'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

02.11.2020 01:53 | Son Güncelleme: 02.11.2020 01:57
Moldova'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Moldova'da bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeni ile seçimler ikinci tura kaldı.

Moldova'da bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeni ile seçimler ikinci tura kaldı.

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin dolmasının ardından bugün halk sandık başına gitti. Dodon, dahil 8 adayın yarıştığı seçimlerde adaylardan hiçbiri yüzde 50'lik barajı aşamadı.Moldova Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı ilk verilere göre, sandıkların yüzde 63'ünde oy sayma işlemi bitti. Açılan sandıklara göre Dodon oyların yüzde 36'sını, Dodon'un rakiplerinden eski Başbakan Maia Sandu ise oyların yüzde 30'unu aldı.

Seçim Komisyonu, geriye kalan sandıklardaki oyların sayımına gerek kalmaksızın seçimlerin ikinci tura kaldığını duyurdu. Komisyon, Dodon'un kesin olarak ikinci turda yarışacağı fakat rakibinin kim olacağının kesin seçim sonuçlarına göre netleşeceğini açıkladı. - KİŞİNEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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