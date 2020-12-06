Moldova'da cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasa protesto edildi
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Moldova'da cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasa protesto edildi

06.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:07

Moldova'nın başkenti Kişinev'de vatandaşlar, cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasaların parlamento tarafından kabul edilmesini protesto etti.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de vatandaşlar, cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasaların parlamento tarafından kabul edilmesini protesto etti. Protestocular, hükümetin istifa etmesini ve erken parlamento seçimlere gidilmesini talep etti. Moldova'nın yeni Cumhurbaşkanı Maia Sandu (sağda) protesto gösterilerinde vatandaşlara destek verdi.

Moldova'da cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasa protesto edildi
Moldova'da cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasa protesto edildi
Moldova'da cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasa protesto edildi
Moldova'da cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasa protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mardarii Serghei

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