Moldova'da cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasa protesto edildi

Moldova'nın başkenti Kişinev'de vatandaşlar, cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasaların parlamento tarafından kabul edilmesini protesto etti.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de vatandaşlar, cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasaların parlamento tarafından kabul edilmesini protesto etti. Protestocular, hükümetin istifa etmesini ve erken parlamento seçimlere gidilmesini talep etti. Moldova'nın yeni Cumhurbaşkanı Maia Sandu (sağda) protesto gösterilerinde vatandaşlara destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mardarii Serghei