Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi, parlamento seçiminin resmen galibi
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Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi, parlamento seçiminin resmen galibi

Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi, parlamento seçiminin resmen galibi
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Moldova'da Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisinin erken parlamento seçimini resmen kazandığı açıklandı.

Moldova'da Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisinin erken parlamento seçimini resmen kazandığı açıklandı.

Moldova Anayasa Mahkemesi, ülkede 11 Temmuz'da yapılan erken parlamento seçiminin sonuçlarıyla ilgili toplandı.

Mahkeme Başkanı Domnika Manole, toplantının ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının değerlendirildiğini belirterek, "Mahkeme, seçimin sonuçlarının tanınmasına karar verdi ve parlamentoya seçilen milletvekillerinin görev sürelerini onayladı." dedi.

Buna göre, parlamentoda, Batı yanlısı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) 63, Rusya yanlısı tutumuyla bilinen eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS) 32 ve "Şor" Partisi 6 sandalyeye sahip oldu.

Resmi seçim sonucuna göre, seçimde birinci çıkan Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisi tek başına hükümeti kurabilecek.

Hükümetin kurulması sürecine geçileceği Moldova'da, Anayasa gereği, yeni seçilen parlamentonun 30 gün içinde toplanması gerekiyor.

Gagauz Özerk Yeri'nden 4 milletvekili

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'ni, Sosyalist ve Komünistler bloku listesinden parlamentoya giren 4 milletvekili temsil edecek.

Bunların arasında Feodor Gagauz, İvanna Köksal, Aleksandr Suhodolskiy ve Vladimir Odnostalko bulunuyor.

Moldova'da erken parlamento seçimi

Moldova'da 11 Temmuz'da erken parlamento seçimine gidilmişti.

Parlamentodaki 101 sandalye için 20 siyasi parti, Sosyalist Parti ile Komünist Partisi'nin oluşan siyasi blok (BECS), Bizim Parti ve Vatan Partisi'nin oluşturduğu "Renato Usatiy" bloku ve 1 bağımsız aday yarışmıştı.

Yüzde 48,41 katılımın sağlandığı seçimde, Cumhurbaşkanı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 52,80'ini, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS) oyların yüzde 27,17'sini ve "Şor" Partisi ise oyların 5,74'ünü almıştı.

Barajı geçemeyen Bizim Parti ve Vatan Partisi'nden oluşan "Renato Usatiy" bloku ile diğer siyasi partiler parlamentoya girememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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