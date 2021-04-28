Moldova'da 11 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılacak

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, 11 Temmuz'da erken parlamento seçiminin yapılacağını bildirdi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, 11 Temmuz'da erken parlamento seçiminin yapılacağını bildirdi.

Moldova Anayasa Mahkemesi Başkanı Domnika Manole, Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) milletvekillerinin başvurusu üzerine alınan karara ilişkin yaptığı açıklamasında, "Mahkeme, parlamentonun ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti." dedi.

Manole, bu kararın kesin ve itiraz edilemez olduğunun altını çizdi.

Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun parlamentoyu feshetmesi ve erken seçime gidilmesi yönünde karar alabilmesinin yolunu açtı.

Sandu, parlamentoyu feshetme kararı aldı

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, Facebook'tan yaptığı açıklamada, parlamentonun feshedilmesine yönelik kararname imzaladığını belirtti.

Bu kararnamenin, erken parlamento seçiminin yolunu açtığına dikkati çeken Sandu, "Seçim tarihi, 11 Temmuz olarak belirlendi. Güç, artık halkın elindedir. Vatandaşların demokratik ve gelişmiş bir ülkenin oluşturulması yönünde doğru seçenek yapacaklarından eminim." ifadelerini kullandı.

Sandu, erken seçimin düzenlenmesi için hükümetin bütçe ayırması gerektiğini vurguladı.

Rusya yanlısı Sosyalist Parti Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon da seçime gitmeye hazır olduklarını söyleyerek, "Siyasi mücadeleye ve seçmenlerimizin güvenilir olduğunu kanıtlamaya hazırız." dedi.

Moldova'da erken parlamento seçimine giden yol

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Başbakan İon Chicu'nun istifa kararı almasının ardından Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi'yu geçici başbakan olarak 31 Aralık 2020'de atamıştı.

Sandu'nun önerdiği başbakan adayı Natalya Gavrilitsa, 11 Şubat'ta parlamentodan güven oyu alamamıştı. Sandu, Gavrilitsa'yı yeniden aday gösterme kararı almıştı.

Moldova Anayasa Mahkemesi Sandu'nun, başbakanlığa Gavrilitsa'yı yeniden aday göstermesi kararının anayasaya aykırı olduğuna 23 Şubat'ta hükmetmişti.

Bunun üzerine Sandu, parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle istişareler sonucu başbakanlığa İgor Grosu'yu önermişti. Ancak bu konu, 25 Mart'ta yapılan parlamento toplantısında milletvekillerinin sayısının yeterli olmaması nedeniyle çözülememişti.

Sandu, 29 Mart'ta parlamentonun fesih edilmesi konusunda gerekli şartların oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için Moldova Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Mahkeme de Sandu'nun parlamentoyu feshetmesi için uygun şartların oluştuğuna hükmetmişti.

Moldova Parlamentosu, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde OHAL'in 1 Nisan-30 Mayıs'ta yeniden ilan edilmesine yönelik kararı kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu