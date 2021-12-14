Moldova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dmitri CROİTOR, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

ANKARA (Habermetre) - Moldova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dmitri CROİTOR ve Büyükelçilik Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Calin GHEORGHİTA, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri CROİTOR ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette; Büyükelçi Dmitri CROİTOR, Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretin anısına Moldova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dmitri CROİTOR'a Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet