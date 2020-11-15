Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkonsolosluk önünde uzun kuyruk oluştu
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Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkonsolosluk önünde uzun kuyruk oluştu

15.11.2020 20:00 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:30

Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, Türkiye'de yaşayan Moldovalı vatandaşlar korona virüse rağmen Moldova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde uzun seçim kuyruğu oluşturdu.

Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, Türkiye'de yaşayan Moldovalı vatandaşlar korona virüse rağmen Moldova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde uzun seçim kuyruğu oluşturdu.

Moldova'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, Moldovalılar cumhurbaşkanını belirlemek için yeniden sandık başına gitti. İkinci turda oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu arasında geçen seçimlerde Türkiye'de yaşayan Moldovalı vatandaşlar da oy kullandı. Sabah saatlerinden beri oy kullanmak için Beyoğlu'nda bulunan Moldova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen Moldovalılar uzun kuyruklar oluşturdu.

"HEPİMİZ SEÇİM İÇİN GELDİK"

Demokrasi için oy kullandıklarını dile getiren Sivetleyana Çobano, "Moldova seçimleri oluyor. Demokrasi istiyoruz. Oy için bugün buradayız. Türkiye'de yaşayan arkadaşlarla buradayız. Hepimiz seçim için geldik. Kalabalık oldu tabi. Tehlikeli şu anda korona virüs de var. Biz biraz mesafemizi tutuyoruz. İnşallah bir şey olmaz" diye konuştu.

"ÇOK YOĞUN BİR KALABALIK AMA BEKLEYECEĞİZ SABIRLA"

Bakırköy'den oy vermek için geldiğini söyleyen Diana Avcı, "Cumhurbaşkanı seçimleri için geldik. İnşallah kazanırız. Daha iyi bir ülke ve gelecek bizi beklesin inşallah. Bakırköy'de oturuyorum. Arkadaşlarla sabahtan geldik. Hala buradayız. Çok yoğun bir kalabalık ama bekleyeceğiz sabırla" dedi.

"BURASI KALABALIK AMA İNŞALLAH BİZİ ANLARLAR"

3-4 saattir oy kullanmak için beklediğini ifade eden Nima Vornikova, "Gaziosmanpaşa'dan geldim. Oy vermek için bekliyoruz. Bugün Moldova cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu var. En önemlisi savaş olmasın. O bizim için çok önemli. Onun için bekliyoruz. Hava da soğudu ama gitmeyeceğiz. Savaş olmasın. 3-4 saattir bekliyoruz. 1 buçuk saatte yol yaptım. Kapılar kapanana kadar buradayız. Burası kalabalık ama inşallah bizi anlarlar. Biz de oyumuzu kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkonsolosluk önünde uzun kuyruk oluştu
Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkonsolosluk önünde uzun kuyruk oluştu
Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkonsolosluk önünde uzun kuyruk oluştu
Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkonsolosluk önünde uzun kuyruk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER SUAT TUTAŞI

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