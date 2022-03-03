Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, ülkesinin AB'ye katılımı için bildiri imzaladı

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için bildiri imzaladı.

Sandu, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, Moldova'nın dış siyasetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa kurallarına uygun şekilde yaşamak istediklerini belirten Sandu, " Moldova'nın Avrupa yolundan gitmesi gerekiyor. Bu milli ve temel hedefe ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Moldova'nın AB'ye alınması yönünde adımlar atmaya hazır olduklarını dile getiren Sandu, "Bu, ülkemizin geleceğini AB ile birlikte gören vatandaşlarımızın tercihidir." ifadesini kullandı.

Sandu, toplantının ardından ülkesinin AB'ye katılımı için bildiriyi imzaladı.

Moldova'nın AB ile yakınlaşma süreci

Eski Sovyetler Birliği ülkesi Moldova, 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından AB ile yakınlaşma sürecini izlemeye başladı.

Moldova ve AB arasında 1994'te imzalanan ortaklık anlaşması, 1998'de yürürlüğe girdi. Söz konusu anlaşmanın 2014'te yenilenmesiyle Moldova vatandaşları, AB üyesi ülkelere vizesiz seyahat etmeye başladı.