Moldova Cumhurbaşkanı Sandu Kovid-19 aşısı oldu
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Moldova Cumhurbaşkanı Sandu Kovid-19 aşısı oldu

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu Kovid-19 aşısı oldu
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı oldu.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı oldu.

Sandu, Facebook'ta paylaştığı görüntüyle, AstraZeneca aşısı olduğunu bildirdi.

Aşının ilk dozunu yaptırdığına dikkati çeken Sandu, "Buna seviniyorum çünkü bu şekilde kendi sağlığımı ve iletişimde olduğum ailem, arkadaşlarım ve meslektaşlarımın sağlığını koruyorum." ifadelerini kullandı.

Sandu, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Moldova'da 21 binden fazla kişi aşılandı

Moldova'da 2 Mart'ta Kovid-19'a karşı başlayan aşılama süreci kapsamında, şimdiye kadar 21 bin 647 kişinin iki doz aşı yaptırdığı kaydedildi.

Gönüllülük esasına dayanan aşılama, İngiliz-İsveç üretimi "AstraZeneca", Alman-Amerikan üretimi "BioNTech-Pfizer", Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" ve Rus yapımı "Sputnik V" aşılarıyla yapılıyor.

İlk etapta sağlık personelinin aşılandığı ülkede, ikinci etapta 60 yaş üstündekilerin yanı sıra kronik hastalığı olanlar ile ülkenin güvenlik ve savunma alanında çalışanlarına aşı uygulanıyor. Üçüncü aşamada ise tüm vatandaşlar aşı olabilecek.

Şimdiye kadar 252 bin 153 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Moldova'da, virüs kaynaklı toplam 5 bin 912 kişi öldü, 242 bin 363 kişi ise sağlığına kavuştu.

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 18 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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