Moldova Cumhurbaşkanı, Kovid-19'da olası ikinci dalgaya hazır olduklarını söyledi
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Moldova Cumhurbaşkanı, Kovid-19'da olası ikinci dalgaya hazır olduklarını söyledi

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında olası ikinci dalgaya karşı hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Moldova Cumhurbaşkanı, Kovid-19'da olası ikinci dalgaya hazır olduklarını söyledi
05.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:57

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında olası ikinci dalgaya karşı hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Dodon, sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajla, ülkedeki Kovid-19 durumuyla ilgili vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Ülkede tedbirlerin aşama aşama kaldırıldığını hatırlatan Dodon, "Tüm tedbirleri aynı anda kaldırsaydık günde 240 değil binlerce vaka olurdu ve ülkedeki hastanelerde yer kalmazdı." dedi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğine işaret eden Dodon, şöyle devam etti:

"Ülkede olağanüstü hali tekrar ilan etmek zorunda kalmayacağımızı umuyorum. Aksi taktirde cumhurbaşkanlığı seçimlerini de iptal etmek ve yeniden tedbir almak zorunda kalırız. Bunları yapmak zorunda kalmayacağımızı umuyorum. Salgının ikinci dalgasını küçük kayıplarla atlatmak için doktorlarla hazırlık yapıyoruz."

"İnsanları tekrar eve kapatamayız"

Başbakan İon Kiku da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İnsanları evlerine tekrar kapatamayız, ülke ekonomisini durduramayız. Herkese ceza veremeyiz ancak uzmanlara kulak asabiliriz. Çünkü hastanelerde yatak sayısı ancak 5 gün daha yeter." ifadelerini kullandı.

Kiku, halkı hafta sonu evde kalmaya çağırdı.

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu da katıldığı bir televizyon programında, pazar yerlerinin yeniden kapatılabileceğine işaret ederek, "Pazar yerlerinde denetimler yapıldı. En büyük sorun, vatandaşların Kovid-19'a karşı uzmanlar tarafından belirlenen kurallara uymamasıdır." diye konuştu.

Moldova'da ölü sayısı 317'ye ulaştı

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 317'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, iyileşen sayısının 231 artarak 5 bin 240'a çıktığı kaydedildi.

Vaka sayısının 9 bin 18 olduğu ülkede, 41 bin 728 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde de son 24 saatte vaka sayısı 33 artarak 568 oldu.

Tedbirlerin gevşetilmesiyle salgının hız kazandığı Moldova'da parlamento milletvekilleri de karantinadan çıktı.

Bir milletvekilinin virüse yakalanması nedeniyle parlamento karantinaya alınmış ve 22 Mayıs'ta tüm milletvekillerinin Kovid-19 testi yaptırması kararlaştırılmıştı.

Moldova'da, ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 18 Mart'ta 61 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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