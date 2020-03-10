Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Moldova, Güncel

Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.

10.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:24
Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Croitor'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu

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