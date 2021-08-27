Moldova bağımsızlığının 30. yılını kutladı
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Moldova bağımsızlığının 30. yılını kutladı

Moldova bağımsızlığının 30. yılını kutladı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Moldova'nın başkenti Kişinev'de ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin 30. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin 30. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Kişinev'deki Büyük Millet Meclisi Meydanı'nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Başbakan Natalya Gavrilitsa, Parlamento Başkanı İgor Grosu'nun yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı İohannis Klaus ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Sandu yaptığı konuşmada, Moldova halkı ile ülkeyi inşa edeceklerini belirterek, "Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon yolunda kararlı şekilde yürüyeceğiz. Moldova'nın yeri AB ailesinin yanıdır. AB'ye entegrasyon süreci, ülkeyi geliştirecek tek yoldur." dedi.

Tüm uluslararası ortaklarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getiren Sandu, Moldova'nın, bölgede istikrarın garantörü olabileceğini vurguladı.

Tören gaziler, askerler ve polisin geçit töreniyle devam etti.

Gagauz Başkandan kutlama mesajı

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, Moldova halkını Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Ülkedeki sorunlara değinen Vlah, nüfusun genç kısmının Moldova'yı terk ettiğine dikkati çekti.

Vlah, "Gençlerin yurt dışına gitmesi, Moldova'daki nüfusun yaşlanmasına yol açıyor. Yaşlı insanların ülkenin bağımsızlığını koruması gittikçe zorlaşıyor." ifadesini kullandı.

Moldova halkının birliğinin sağlanması gerektiğini belirten Vlah, "Her birimiz, ülkenin bağımsızlığının güçlendirilmesine katkıda bulunabilir. Moldova'nın bağımsızlığının temelini bu şekilde inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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