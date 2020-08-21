Moldova, Azerbaycan, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
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Moldova, Azerbaycan, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Moldova, Azerbaycan, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova, Azerbaycan, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
21.08.2020 19:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:25

Moldova, Azerbaycan, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 547 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 32 bin 484'e çıktığı bildirildi.

Ölü sayısının ise 8 artışla 929, iyileşen sayısının 262 artarak 22 bin 673'e ulaştığı kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam vaka sayısı 11 artarak 1793 olduğu belirtildi.

Öte yandan, Moldova Başbakanı İon Chicu, ülkede okul ve kreşlerin, salgına karşı alınan tedbirlere uyulması şartıyla 1 Eylül itibarıyla açılacağını belirtti.

Salgın durumuna göre, "Yeşil alan" ülke listesini hazırladıklarını belirten Chicu, bu listenin yakın zamanda yayınlayacaklarına bildirdi.

Chicu, söz konu listede 50 ülkenin yer aldığını ve bu ülkelerden gelen Moldova vatandaşları için karantinada bulunma zorunluğunun 1 Eylül itibarıyla kalkacağını belirtti.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 35 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, iki gün önce 626 kişide virüsün tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 162 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 34 bin 921'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 171 artarak 32 bin 682'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 512 oldu.

Bugüne kadar 861 bin 788 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1727 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son 2 haftadır günlük vaka sayısı, iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor. Geçen hafta 100'ün altına inen günlük vaka sayılarında son günlerde yeniden yükselme gözlemleniyor.

Belarus'ta vaka sayısı 70 bini geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 161 artarak 70 bin 111'e, ölü sayısının ise 5 artışla 632'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 327 kişi sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 68 bin 256'ya ulaştığı kaydedildi.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, iki gündür 100'ün üzerinde görülüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 37 bin 946'ya çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısı 121 artarak 37 bin 946'ya, ölü sayısı ise 2 artışla 258'e çıktı.

Virüsten 367 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 33 bin 809'a yükselirken, böylece hastaların yüzde 89'u iyileşti.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 879 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Üç gündür günlük vaka sayısının 600'ün altında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Tacikistan'da 38 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 38 artarak 8 bin 241'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 34 artarak 7 bin 40'a yükseldiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 66 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da 1135 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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