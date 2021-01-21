Moldova Anayasa Mahkemesi, Rusça'nın ülkede iletişim dili olmasını reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Moldova Anayasa Mahkemesi, Rusça'nın ülkede iletişim dili olmasını reddetti

21.01.2021 21:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:32
Moldova Anayasa Mahkemesi, Rusça'nın ülkede iletişim dili olmasını reddetti

Moldova Anayasa Mahkemesi, ???????Rusça'nın etnik gruplar arasında iletişim dili olarak kullanılmasına yönelik "Moldova'da Dillerin İşleyişi" yasasını iptal etti.

Moldova Anayasa Mahkemesi, ???????Rusça'nın etnik gruplar arasında iletişim dili olarak kullanılmasına yönelik "Moldova'da Dillerin İşleyişi" yasasını iptal etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Domni?a Manole, bazı milletvekillerinin başvurusu üzerine alınan karara ilişkin açıklamasında, "Mahkeme, yasanın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi." ifadesini kullandı.

Manole, bu kararın kesin ve itiraz edilemez olduğunu vurguladı.

Moldova'da dillerin işleyişi ile ilgili yasa, Sovyetler Birliği döneminde 1989'da kabul edilmişti.

Anayasa Mahkemesi, 2018'de bu yasanın iptal edilmesine yönelik karar almıştı.

Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'nun olduğu dönemde ülkede Rusça'nın etnik gruplar arasında iletişim dili olarak kullanılmasına yönelik yasa 18 Aralık 2020'de yeniden imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Donald Trump Ahmet Davutoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hande Erçel Caner Cindoruk Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Serdar Aziz Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Moldova Anayasa Mahkemesi, Rusça'nın ülkede iletişim dili olmasını reddetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 21:58:30. #1.14#
title