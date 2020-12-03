Molde - Dundalk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Molde - Dundalk Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Molde - Dundalk maçıdır. Peki Molde - Dundalkmaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

MOLDE - DUNDALK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Molde - Dundalk maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

MOLDE - DUNDALK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Molde - Dundalk maçının Türkiye kanallarında yayını bulunmuyor.

MOLDE - DUNDALK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Aker Stadyumu, Molde'da oynanacak.