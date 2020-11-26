Molde - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta? Molde - Arsenal hangi kanalda? Molde - Arsenal maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
26.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:35
UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Molde - Arsenal maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Molde - Arsenal maçı hangi kanalda? Molde - Arsenal maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Molde - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan maçta Molde - Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Peki, Molde - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Molde - Arsenal maçı hangi kanalda, hakemi kim? Molde - Arsenal maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
MOLDE - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Molde - Arsenal, UEFA Avrupa Ligi maçı 26 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 20:55.
MOLDE - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Molde - Arsenal, UEFA Avrupa Ligi maçıBein Sports Max 2, kanalından yayınlanacak.