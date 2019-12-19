Molada 'kaya tuzu' ile terapi

19.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:25

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde yol kenarındaki dinlenme tesisinde faaliyet gösteren otel bünyesinde kaya tuzundan inşa edilen 2 terapi odasına ilgi arttı. Otelde konaklayanların yanı sıra, tesiste mola veren sürücüler ve yolcular, tuz mağarasını andıran odalarda dinlenerek rahatlıyor.

Ilgaz'da D-100 karayolu kenarındaki dinlenme tesisinde faaliyet gösteren 49 yatak kapasiteli otelde, 2014 yılında 10 ton tuz kullanılarak 2 terapi odası yapıldı. Terapi odaları, Çankırı'da bulunan 5 bin yıllık tuz mağarasından çıkartılan kaya tuzu kullanılarak, dekore edildi. İçinde kaya tuzu parçaları da bulunan terapi odalarına son dönemde ilgi arttı. Otelde konaklayanların yanı sıra yoldan geçerken tesiste mola veren sürücüler ve yolcular da terapi odalarında oturup dinlenerek rahatlıyor.

Kaynak: DHA