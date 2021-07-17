Mola Sizden, Aşı ve Çay Bizden

Valimiz Mustafa Masatlı Ülkemiz karayolu ağındaki ana arterlerden olan Merzifon'daki Trafik Uygulama Noktasını ziyaret ederek, aynı bölgede oluşturulan ve Kurban Bayramı öncesi memleketlerine giden vatandaşlarımıza hızlı şekilde aşılama hizmeti verilen Mobil Aşılama Ünitesinde incelemelerde bulundu.

Valimiz Mustafa Masatlı Ülkemiz karayolu ağındaki ana arterlerden olan Merzifon'daki Trafik Uygulama Noktasını ziyaret ederek, aynı bölgede oluşturulan ve Kurban Bayramı öncesi memleketlerine giden vatandaşlarımıza hızlı şekilde aşılama hizmeti verilen Mobil Aşılama Ünitesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak uygulama noktasında kontrolleri yapılan araçlarda seyahat eden vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyerek, Kurban Bayramlarını tebrik eden Valimiz Mustafa Masatlı, sürücüleri trafik kurallarına titizlikle uymaları için bilgilendirerek, halkımıza çeşitli ikramlarda bulundu.

Daha sonra Mobil Aşılama Ünitesinde incelemelerde bulunarak, burada aşılarını yaptıran vatandaşlarımıza duyarlılıklarından ötürü teşekkür eden Valimiz şunları ifade etti: "Merzifon yol aksı Ülkemizin doğu-batı ve kuzey güney yönlü ulaşımını sağlayan bir kavşak noktası konumundandır. Kurban Bayramı öncesinde bu noktada başta İstanbul ve Ankara ilinden olmak üzere çeşitli illerden Ülkemizin farklı bölgelerine yapılan seyahatler nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşanmaktadır.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafikte can ve mal kayıplarının önlenmesi adına sürücülerin başta hız kontrolleri olmak üzere, emniyet kemeri kuralı ve diğer kurallar çerçevesine denetimlerini yapmaktayız. Özellikle sıcak yaz günlerinde sürücülerimizin 2 saatte bir mola vererek dinlenmeleri güvenli sürüş için önemlidir. Bunu teşvik etmek için de uygulama noktasında vatandaşlarımıza 'Mola Sizden Aşı ve Çay Bizden' sloganıyla Çaykur'un da desteğiyle çay ikram etmekte ve sevdiklerine kavuşmadan önce oluşturduğumuz Mobil Aşılama Noktasında aşılarını yapmaktayız.

Son 1. 5 yıldır mücadele ettiğimiz salgın sürecini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimiz son derece iyi yönetmiş ve salgının olumsuz etkileri hızla ortadan kalmaya başlamıştır. 'Maske, Mesafe ve Temizlik' önceliğimiz olmakla birlikte toplumsal bağışıklığı sağlamamız açısından aşılamaya da büyük önem vermekteyiz. İlimizde bugüne kadar 193 binden fazla vatandaşımıza 336 bin doz civarında aşı yaptık. Sağlık kuruluşlarındaki 296 noktanın yanı sıra ilimizin farklı noktalarında da randevusuz olarak aşı hizmeti vermekteyiz. Bu sayede aşılamadaki hedef nüfusumuzun %74, 26'sını aşılamış durumdayız.

İnşallah bu oranı kısa sürede %75'e çıkararak Karadeniz ve İç Anadolu'da aşı haritasındaki ilk mavi il biz olmak istiyoruz. Burada ise çeşitli sebeplerle aşılarını yaptıramayan ve Bayram tatili için Ülkemizin çeşitli noktalarına seyahat eden vatandaşlarımıza mola süreleri içinde hızlı şekilde aşılama yapıyoruz. Bayramda sevdiklerimize kavuşmadan önce aşımızı yaptırmamız, hem kendi sağlığımız, hem sevdiklerimizin sağlığı hem de toplumsal bağışıklık açısından son derece önemlidir.

Mobil Aşılama Ünitemiz 25 Temmuz Pazar günü tatilin son gününe kadar bu noktada, tam donanımlı bir ambulans ve sorumlu hekimlerimizin eşliğinde halkımıza hizmet vermeye devam edecektir. Halkımızdan ricamız 9 günlük bayram tatilinde salgın kurallarına hassasiyetle uymalarıdır. Bu vesileyle Amasyalı hemşerilerimin Kurban Bayramını da şimdiden tebrik ediyor, Bayramın Ülkemize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Kaynak: Habermetre