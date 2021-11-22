Mola Evi için gün sayılıyor

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesi'nin engelli annelerinin çocuklarını emanet edebilmeleri için hayata geçireceği Mola Evi projesinde sona gelindi. Merkezin binası bitme aşamasına gelirken, oyun alanlarının da yapımına başlandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'ın seçim vaatleri arasında bulunan Mola Evi, engelli annelerine yönelik yapılıyor. Engelli annelerinin çocuklarını uzmanlara emanet edip, özel işlerini görebilmesi amacıyla hazırlanan proje bitme aşamasına geldi. Merkezi gezen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, eksiklerin bir an önce tamamlanması için talimat verdi.

Mola Evi'nin özel çocukların emanet edileceği bir merkez olacağını belirten Başkan Çetin, "Çocuklarımız için semt kreşlerini ilk biz yapmaya başladık ve sayısını 9'a çıkardık. Bu arada engelli çocuklarımızın emanet edilebileceği bir merkez kafamızda belirdi, projelendirdik. Bizden duyanlar bu projeyi örnek aldı, bu çok hoşuma gitti. Biz çok özel ve güzel bir mekan olsun istedik. Burada 28 dönümlük ağaçlık bir alan var. Bu alanı da projelendireceğiz. Mola Evi de bu alanın üst tarafında yeşilliklerin içinde yer alıyor. Çok önem verdiğimiz bir proje. Bina tamamlanmak üzere kısa süre sonra teslim edilecek" dedi.

Başkan Soner Çetin Mola Evi'nin kadrosunun da hazır olduğunu belirterek, "Engelli çocuklarımızın annelerinin nefes alacağı bir ortam yaratacağız. Bu annelerin nefes almaya ihtiyacı var. Haftada 2 gün 4'er saat çocuklarını buraya emanet edebilecekler. Gidip kendi özel işlerini halledebilecekler, ihtiyaçlarını gidecekler, alışverişlerini yapabilecekler. Tamamen engelli anneleri düşünülerek hazırlanmış bir proje" diye konuştu. - ADANA