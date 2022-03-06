Mokoka, erkekler ultramaraton 50 kilometre dünya rekorunu kırdı - Haberler

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Mokoka, erkekler ultramaraton 50 kilometre dünya rekorunu kırdı

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Mokoka, erkekler ultramaraton 50 kilometre dünya rekorunu kırdı

Güney Afrikalı atlet Stephen Mokoka, erkekler ultramaraton 50 kilometre dünya rekorunu kırdı.

Güney Afrikalı atlet Stephen Mokoka, erkekler ultramaraton 50 kilometre dünya rekorunu kırdı.

Güney Afrika'nın Gqeberha kentinde düzenlenen "Nedbank Runified 50km" isimli etkinliği, 2 saat 40 dakika 13 saniyede tamamlayan Mokoka, 2.42.07 ile Etiyopyalı Ketema Negasa'ya ait rekorun yeni sahibi oldu.

2012 ve 2020 Olimpiyatları'nda maraton, 2016 Olimpiyatları'nda ise 10 bin metrede mücadele eden 37 yaşındaki Mokoka, böylece bu mesafedeki ilk yarışından birincilikle ayrıldı.

Dünya Atletizm Birliği, geçen yaz ultramaraton 50 kilometredeki dünya rekorlarını da tanıyacağını açıklamıştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Güney Afrika, Spor, Haberler

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