Mohsen Namjoo İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

İranlı müzisyen Mohsen Namjoo, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Eserlerinde İran müziğini modern ezgilerle bir araya getiren sanatçı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verdi.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahne alan Namjoo, Türkiye'yi kardeş bir ülke olarak gördüğünü belirterek, şarkılarını, sanatını ve kültürünü seven herkese ithaf ettiğini söyledi.

Bilet fiyatlarının yüksek olmasından dolayı herkesten özür dileyen Namjoo, "Bilet alamamış arkadaşlardan da özür diliyorum. Bir sonraki konserde elimden geleni yapacağım. Türkiye bu aptal dünyada benim için büyük bir ana. İstanbul ise New York'tan sonra benim ikinci evim oldu." dedi.

Ünlü sanatçı, yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu dile getirerek, imkanlar olgunlaşırsa albümü İran'da çıkaracağını sözlerine ekledi.

The New York Times tarafından İran'ın "Bob Dylan"ı olarak gösterilen söz yazarı, şarkıcı, müzik eğitmeni ve setar çalgıcısı Namjoo, konserde aralarında "Ey Sareban", "Toranj", "Dele Zaram", "Zolf Bar Bad Made" ve "Shirin Shirinam"ın bulunduğu birçok sevilen şarkısını seslendirdi.

Yoğun ilgi gösterilen konserde seyirciler, sanatçıya şarkılarda eşlik etti.

Sanatçı, erken yaşlarda başlayan müzik ilgisi üzerine İran müziği ve İslam edebiyatı üzerine eğitimler aldı. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen, müzik tutkusundan asla vazgeçmeyen Namjoo, Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Müzik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Namjoo'nun geleneksel İran müziğini, modern enstrümanlarla birleştirip farklı sentezler ortaya çıkarması, o dönem üniversite yönetimince olumlu karşılanmadı ve üniversiteden ilişiği kesildi.